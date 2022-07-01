Подозреваемого в повреждение припаркованных авто задержали росгвардейцы в Кемерове

В вечернее время росгвардейцы прибыли во двор на улице Тухачевского по сигналу «тревога». На кнопку экстренного вызова нажала вахтер многоквартирного дома, которая услышала звук сработавшей автомобильной сигнализации и крики жильцов.

На месте происшествия росгвардейцы обнаружили граждан, которые удерживали неизвестного с признаками алкогольного опьянения. Стражи правопорядка предварительно установили, что удерживаемый мужчина во дворе дома стал бросать камни и тротуарную плитку в припаркованные иномарки. Из-за срабатывания сигнализации на улицу выбежали автовладельцы и стали удерживать злоумышленника. В результате действий дебошира нанесены кузовные повреждения «Тойоте Рав-4», «Тойоте Лэнд Крузер» и «Вольво CХ90».

Росгвардейцы задержали не судимого 58-летнего местного жителя, который не смог пояснить причину своего поступка. Для разбирательства и возмещения причиненного ущерба задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз».

Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии.

В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.