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Подозреваемый в угрозе жизни и здоровью задержан росгвардейцами в Кузбассе

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, который пришел с ножом в дом заявительницы для выяснения отношений.

 В вечернее время к правоохранителям обратилась 41-летняя жительница частного дома, сообщившая о совершении противоправных действий. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали ранее неоднократно судимого за преступления против жизни и здоровья 29-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанный после употребления спиртного пришел в дом заявительницы к ее сыну для выяснения отношений. Горожанка, обнаружив на пороге мужчину с ножом, обезвредила злоумышленника и сообщила о случившемся правоохранителям. Оперативно прибывший экипаж Росгвардии задержал рецидивиста и для разбирательства передал сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

 

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kuzbassnews.ru
19/07/2022
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