Подписан российско-корейский меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды

Корейская делегация в составе: профессор университета Konkuk Йенг Сону и научные сотрудники Дасом Пак и Джейхюн Джон, генеральный директор департамента глобального сотрудничества Корейской экологической корпорации Джейчун Ю и менеджер группы по международной деятельности департамента корпорации Чонгил Канг прибыли в Кузбасс с целью наладить сотрудничество в рамках российско-корейского экологического проекта по улучшению качества воздуха в Кузбассе.

Гости из Кореи приняли участие в совещании под председательством начальника департамента природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого. Участники мероприятия обсудили проведение технико-экономического обследования Новокузнецка для выявления основных источников и причин загрязнения атмосферного воздуха, разработку дорожной карты по решению данной проблемы.

Итогом совещания стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны окружающей среды между АО «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» и «Корейской Экологической Корпорацией». Подписи в документе поставили заместитель генерального директора общества Юлия Белова и генеральный директор департамента глобального сотрудничества Корпорации Джейчун Ю.

Цель меморандума — развитие и долгосрочное сотрудничество по созданию совместного проекта для решения проблем загрязнения воздуха в Кемеровской области. Стороны договорились сотрудничать по нескольким направлениям: уменьшение последствий изменений климата и адаптация к прогнозируемым изменениям, сфера экологического менеджмента, обращение с отходами, в том числе использование отходов в качестве вторичного сырья для производства энергии, управление водоснабжением и канализацией, контроль и мониторинг объектов окружающей среды.