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Подписано постановление о создании особой экономической зоны «Кузбасс»

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны «Кузбасс». Оно появится на территории города Кемерово и Топкинского муниципального округа.

В настоящее время о готовности стать резидентами ОЭЗ «Кузбасс» заявили пять предприятий. Крупнейшим инвестором станет ООО «Азот-2» с проектом производства аммиака и гранулированного карбамида, вложения составят более 76 млрд рублей. В рамках работы ОЭЗ будет налажено производство извести, медицинской мебели, продуктов питания, а также переработка зерен амаранта, которые богаты полезными веществами и могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний.

Планируется, что инвестиции составят около 92,8 млрд рублей, будет создано свыше 1,2 тысячи рабочих мест. Срок функционирования ОЭЗ — 49 лет.

 

 

 

Фото из открытых источников

 

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05/11/2022
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