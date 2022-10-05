Подразделения Росгвардии участвуют в проверках безопасности в образовательных учреждениях Кузбасса
На территории Кемеровской области региональные подразделения Росгвардии принимают участие во внеплановых проверках безопасности образовательных учреждений.
В ходе этой работы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии изучают состояние инженерно-технической укрепленности объектов просвещения, проверяют оснащенность и работоспособность техническими средствами охраны. С представителями образовательных учреждений и работниками частных охранных организаций осуществляются инструктажи безопасности. Кроме этого, проводятся учебные тренировки с экипажами вневедомственной охраны Росгвардии по реагированию на чрезвычайные ситуации.
В настоящий момент специалистами Росгвардии в Кемеровской области обследовано 183 объекта просвещения, в том числе школ, детских садов и техникумов. До конца месяца проверки безопасности пройдут во всех образовательных учреждениях Кузбасса.
В свою очередь профилактические мероприятия по выявлению нарушений в сфере частной охранной деятельности проводят сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
По всем выявленным недостаткам для принятия мер реагирования будут проинформированы Министерство образования Кузбасса и Прокуратура Кемеровской области — Кузбассу.
Фото: Росгвардия