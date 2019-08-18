Подростки и пенсионеры из Тяжина совершили туристическую поездку в Мариинск

Она осуществлена в рамках реализации социального проекта «Мудрость рядом с нами», победителя всероссийского конкурса «Активное поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На эти цели Тяжинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних получил грант на сумму 150 тысяч рублей.

Путешественники посетили музей истории города Мариинск, где смогли окунуться в прошлое, увидеть своими глазами предметы быта и рабочие инструменты его первых жителей. Сотрудники музея «Береста Сибири» рассказали туристам о способах изготовления поделок из бересты, разрешили подержать в руках и приобрести. В Литературно-мемориальном Доме-музее Владимира Алексеевича Чивилихина провели увлекательную экскурсию, рассказали о жизни писателя, показали дом, где он родился.

Взрослым и ребятам предоставили уникальную возможность прикоснуться к жизни наших предков. Они увидели старинное убранство комнаты, радио-тарелку (по словам экскурсовода, она работает до сих пор), чернильницу, керосиновые лампы, самовары, попробовали на вес угольные утюги, поработали ухватом.

Особое впечатление на всех произвело посещение экологической площадки «Двор природы». Растущие кедры, медовый запах трав, деревянные фигуры животных, чистый воздух поразили и детей, и взрослых. Экспонаты ремесленной мастерской семьи Михайловых никого не оставили равнодушными. Уставшие, но довольные, туристы возвращались домой с песнями, загадками, шутками.