Подшефные кузбасской Росгвардии готовятся к Всероссийским соревнованиям по универсальному бою

В Кемерово в рамках подготовки к Всероссийским соревнованиям по универсальному бою воспитанники Центра спецподготовки молодежи «Витязь» посетили мастер-классы профессиональных спортсменов.

Тренировку по борцовской технике ребятам провел победитель Кубка Кузбасса по ММА Петр Михалкин. Кемеровчанин ранее проходил службу в Росгвардии, поэтому был рад поделиться с подопечными ведомства ценными советами. Спортсмен продемонстрировал ребятам эффективные приемы борьбы в партере. Показал, как защищаться и контратаковать противника.

Мастер-класс по ударной технике курсантам «Витязя» провел руководитель Регионального центра смешенных единоборств Вадим Ешин. Кроме этого, он обратил внимание юнгвардейцев на тактическую подготовку к предстоящему соревнованию, а также провел с ребятами беседу для поднятия бойцовского духа.

«На прошедших региональных соревнованиях трое наших парней заняли призовые места, - рассказал руководитель ЦСМ «Витязь» Антон Гнусин, - ребята получили спортивные разряды. Теперь им предстоит отстаивать честь «Витязя» и Кузбасса на всероссийских состязаниях по универсальному бою».