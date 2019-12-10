Подшефные кузбасской Росгвардии впервые выступили на Всероссийских соревнованиях

Накануне в Томске завершились Всероссийские соревнования по универсальному бою. В них приняли участие более 400 спортсменов из двадцати регионов страны. В состав кузбасской команды вошли четверо воспитанников центра спецподготовки молодежи «Витязь».
Месяц назад юнгвардейцы триумфально выступили на региональном чемпионате по универсальному бою, который проходил в Междуреченске. В Томске ребята впервые решили проверить свои силы на Всероссийском уровне.
Особенность испытаний – обязательное преодоление полосы препятствий, включающей бег, отжимания, лазание по канату и др. Лишь после выполнения физических упражнений юные бойцы допускались ко второму этапу – поединкам.
По итогам соревнований юнгвардейцы остались без победных медалей. Однако по словам руководителя ЦСМ «Витязь» Антона Гнусина, ребята вернулись домой с не менее ценной наградой – опытом.
«Несмотря на то, что времени на подготовку было совсем немного, - рассказал Антон Гнусин, - Но легкой победой для соперников над курсантами не было, каждый нанесенный удар доставался противнику тяжело. Впереди нас ждут новые соревнования и усердная подготовка».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Выходные в Кузбассе выдались очень снежными. Так, в Шерегеше за два дня выпало два метра снега. С...
|
Заместитель генерального директора — директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (...
|
Стоимость объекта — свыше 3 млрд руб. В 2018 году заказчик — "Сибуправтодор" — подал в...
|
В Кемерове 8 декабря состоялся спектакль Виктора Рыжакова «Солнечная линия» по пьесе Ивана...