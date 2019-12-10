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Подшефные кузбасской Росгвардии впервые выступили на Всероссийских соревнованиях

Накануне в Томске завершились Всероссийские соревнования по универсальному бою. В них приняли участие более 400 спортсменов из двадцати регионов страны. В состав кузбасской команды вошли четверо воспитанников центра спецподготовки молодежи «Витязь».

    Месяц назад юнгвардейцы триумфально выступили на региональном чемпионате по универсальному бою, который проходил в Междуреченске. В Томске ребята впервые решили проверить свои силы на Всероссийском уровне.

    Особенность испытаний – обязательное преодоление полосы препятствий, включающей бег, отжимания, лазание по канату и др. Лишь после выполнения физических упражнений юные бойцы допускались ко второму этапу – поединкам.

    По итогам соревнований юнгвардейцы остались без победных медалей. Однако по словам руководителя ЦСМ «Витязь» Антона Гнусина, ребята вернулись домой с не менее ценной наградой – опытом.

    «Несмотря на то, что времени на подготовку было совсем немного, - рассказал Антон Гнусин, - Но легкой победой для соперников над курсантами не было, каждый нанесенный удар доставался противнику тяжело. Впереди нас ждут новые соревнования и усердная подготовка». 

Спорт
Междуреченск
kuzbassnews.ru
10/12/2019
Спорт
Междуреченск
Новости Кузбасса

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