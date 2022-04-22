Подшефные Росгвардии Кузбасса приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе

Всего в соревнованиях поучаствовало 50 стрелков «Витязя», спортивного клуба «Стрелец», кадеты МЧС и юнармейцы военно-патриотического клуба «Ратная дружина». Участникам предстояло пройти 5 различных испытаний, среди которых стрельба лежа с упора, стрельба сидя с упора, выполнение упражнений из курса - стрельба на ходу на вскидку и стрельба по движущейся мишени, а также дуэльная стрельба. При дуэли лучшие стрелки соревновались между собой на скорость и точность.

По результатам соревнования курсанты «Витязя» заняли все призовые места в одном из этапов.