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Подшефные Росгвардии почтили память жителей блокадного Ленинграда

    В Кемерово состоялся торжественный митинг, посвященный 76-летию годовщины снятия блокады Ленинграда. В городском сквере памяти защитников-ленинградцев собрались ветераны, общественники и  школьники, среди которых воспитанники класса Росгвардии и центра спецподготовки молодежи «Витязь».

    В ходе мероприятия участникам митинга напомнили о стойкости советского народа в тяжелейшие годы блокады, а также об особом значении памятной даты для родного региона. На Ленинградском фронте сражались тысячи воинов-кузбассовцев. За годы войны Кемеровская область приняла 350 тысяч жителей Города-героя. Для многих их них Кузбасс стал вторым домом.

    В память о жертвах блокады горожане и гости столицы областного центра возложили цветы к монументу защитников Ленинграда.  

Общество
kuzbassnews.ru
28/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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