Подшефные Росгвардии провели для школьников патриотический семинар

В Кемеровео курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь» в рамках социального проекта «Патриот», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, встретились с учащимися городской школы № 58.

Юнгвардейцы рассказали школьникам о подвигах, совершенных сверстниками в годы войны, а также о своей деятельности в военно-патриотическом движении. В ходе встречи ребята показали юным зрителям копии образцов современного стрелкового вооружения и продемонстрировали эффектный комплекс приемов рукопашного боя. Курсанты «Витязя» рассказали, что в будущем желают связать жизнь с защитой Родины и перечислили ребятам преимущества военной службы.

В завершении мероприятия юнгвардейцы провели для учеников мастер-классы по неполной сборке-разборке автомата Калашникова.

Подшефные Росгвардии призвали сверстников вступать в ряды юнгвардейцев и вести здоровый образ жизни.