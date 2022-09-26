Подшефные Росгвардии стали призерами первого городского чемпионата по закрашиванию опасной рекламы
В областной столице воспитанники профильного класса Росгвардии школы №74 заняли почетное второе место в городском чемпионате по закрашиванию опасной рекламы «Чистые стены».
Юнгвардейцы за два дня вместе с остальными участниками закрасили более 300 надписей пронаркотического характера на фасадах жилых домов и нежилых построек.
«Подобные соревнования помогают развивать среди подрастающего поколения здоровый образ жизни и формировать законопослушное поведение среди несовершеннолетних», – рассказала куратор классов Росгвардии школы №74 Юлия Кулакова.
Подшефным Росгвардии за победу в чемпионате вручили кубок и сувенирную продукцию «Кузбасс против наркотиков».
Фото: Росгвардия