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Подшефные Росгвардии стали призерами первого городского чемпионата по закрашиванию опасной рекламы

 В областной столице воспитанники профильного класса Росгвардии школы №74 заняли почетное второе место в городском чемпионате по закрашиванию опасной рекламы «Чистые стены».

Юнгвардейцы за два дня вместе с остальными участниками закрасили более 300 надписей пронаркотического характера на фасадах жилых домов и нежилых построек.

 «Подобные соревнования помогают развивать среди подрастающего поколения здоровый образ жизни и формировать законопослушное поведение среди несовершеннолетних», – рассказала куратор классов Росгвардии школы №74 Юлия Кулакова.

 Подшефным Росгвардии за победу в чемпионате вручили кубок и сувенирную продукцию «Кузбасс против наркотиков».

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/09/2022
Общество
Кемерово

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