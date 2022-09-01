Подшефные Росгвардии стали участниками торжественной линейки первокурсников губернаторских образовательных учреждений

В Кемерове на Площади Советов юнгвардейцы впервые приняли участие в торжественной линейке первокурсников губернаторских образовательных учреждений, где классам был вручен кадетский штандарт.

Ученический состав губернаторских образовательных учреждений пополнился 434 молодыми кузбассовцами. В ходе линейки старшие учащиеся традиционно передали первокурсникам вымпелы, после чего те принесли клятву воспитанников губернаторских образовательных учреждений и кадетских классов Кузбасса. На праздничном построение также были награждены и лучшие юнармейцы по итогам прошедшего года. Среди них курсанты 9-ого класса Росгвардии Егор Пономарев и Вадим Башмаков. За выдающиеся успехи и активное участие в мероприятиях Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» заместитель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов вручил ребятам знаки «Юнармейская доблесть» III степени.

В завершении мероприятия с наступающим новым учебным годом участников линейки поздравила Софья Юрьевна Балакирева – министр образования Кузбасса.

Фото: Росгвардия