Подшефные Росгвардии удостоились награды «Юный патриот России»

В кемеровской школе № 74 заместитель председателя Совета народных депутатов Кузбасса Юрий Скворцов вручил четверым воспитанникам группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего собравца Юрия Латыпова медали «Юный патриот России». Поздравить подопечных прибыли бойцы СОБР «Символ», отряда специального назначения «Кузбасс» и ветераны внутренних войск.

Ученики восьмых классов Настя Баракина и Алиса Охман, а также девятиклассники Никита Алексеев и Арина Куделина с момента создания в школе военно-патриотического движения успели добиться высоких результатов в общественных делах. Они активно участвуют в городских и областных акциях, в том числе в патриотических мероприятиях войск правопорядка. Кроме них, свою первую награду получил юный воспитанник класса Росгвардии шестиклассник Никита Якуба. Ему вручили медаль «За активную гражданскую позицию и Патриотизм».

В ходе мероприятия учащиеся школы и гости вспомнили жертв и защитников блокадного Ленинграда. Накануне страна отметила 76-летие со дня полного освобождения Города-героя. В завершении встречи участники побеседовали на тему патриотизма и о его роли в Победе в Великой Отечественной войне.