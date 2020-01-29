Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Подшефные Росгвардии удостоились награды «Юный патриот России»

    В кемеровской школе № 74 заместитель председателя Совета народных депутатов Кузбасса Юрий Скворцов вручил четверым воспитанникам группы специального назначения «Стальная рысь» имени  погибшего собравца Юрия Латыпова медали «Юный патриот России». Поздравить подопечных прибыли бойцы СОБР «Символ», отряда специального назначения «Кузбасс» и ветераны внутренних войск.

    Ученики восьмых классов Настя Баракина и Алиса Охман, а также девятиклассники Никита Алексеев и Арина Куделина с момента создания в школе военно-патриотического движения успели добиться высоких результатов в общественных делах. Они активно участвуют в городских и областных акциях, в том числе в патриотических мероприятиях войск правопорядка. Кроме них, свою первую награду получил юный воспитанник класса Росгвардии шестиклассник Никита Якуба. Ему вручили медаль «За активную гражданскую позицию и Патриотизм».

    В ходе мероприятия учащиеся школы и гости вспомнили жертв и защитников блокадного Ленинграда. Накануне страна отметила 76-летие со дня полного освобождения Города-героя. В завершении встречи участники побеседовали на тему патриотизма и о его роли в Победе в Великой Отечественной войне.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/01/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Компании Кузбасса заключили экспортные контракты на $1,29 млн
За пять месяцев десять компаний Кемеровской области заключили экспортные контракты на сумму 1,29...
На ремонт участка дороги на трассе М-4 «Дон» власти потратят 25 млн рублей
Деньги выделят на реконструкцию участка магистраль «Дон» - х. Сетраки - х. Лозовой - х. Артамошкин...
В Кузбассе построят новый спортивный комплекс
В Новоильинском районе продолжают строить новый спорткомплекс. Здание возводят по графику, без...
Андрей Полухин предложил свой вариант областного герба
Автор: Андрей Полухин От редакции: Напомним, проект нового официального герба Кемеровской области-...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus