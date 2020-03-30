Подшефных кузбасской Росгвардии наградили за победу в конкурсе социальных проектов

В столице Кузбасса подведены итоги конкурса социальных проектов «Кемеровское молодёжное Вече-2019». Три общественных инициативы подшефных Росгвардии - «Наставничество Юнармия», «Школа практической стрельбы» и «Молодой спецназ 2020» - отмечены городскими властями.

Заместитель главы города Кемерово по социальным вопросам Олег Коваленко вручил курсантам центра спецподготовки молодежи «Витязь» Григорию Афанасьеву, Андрею Авдееву и Александру Гнусину дипломы победителей конкурса. Юнгвардейцы выступили инициаторами и уже приступили к реализации своих проектов в сфере популяризации службы в армии и силовых ведомствах. В них включены занятия с воспитанниками детских домов, уроки безопасного обращения с оружием и военные сборы на базе одного из спецподразделений.

Подшефные Росгвардии уже неоднократно становились победителями конкурса социальных проектов. В нынешнем году они намерены выступить с новыми идеями.