Подснежники на подстанции и голубые грезы в душе

На подстанции «Распадская – 5» в Междуреченске снег почему-то всегда тает быстрее, чем на улицах города. И к концу марта, вблизи прогретой по-весеннему робким солнцем подстанции, тянутся из земли бело-голубые с примесью небесной синевы сибирские подснежники.

«Когда работа приносит счастье, во всём видишь только прекрасное: скоро на подстанции распустятся цветы, а от щитка на каске будут «отпрыгивать» солнечные зайчики, - с упоением рассказывает электромонтер оперативно-выездной бригады Мысковского района электрических сетей Татьяна Баглай. – Весна всегда поднимает настроение, но электромонтеры знают: работа у нас ответственная. Заступаешь на смену – мечты в сторону. Полная концентрация внимания и слаженность действий. По-другому в энергетике не бывает. Но и без голубых грез в душе работа тоже не спорится. Поэтому мой девиз из года в год неизменен: мечтай и действуй!».

В ведомстве Татьяны Баглай находятся три подстанции, снабжающие электроэнергией объекты ПАО «Распадская». Чтобы угольные предприятия получали качественное и бесперебойное электроснабжение, электромонтеру постоянно приходится держать руку на пульсе, своевременно реагируя на любую нештатную ситуацию.

«Главное правило энергетика со стажем гласит: «лучше предотвратить, чем потом ликвидировать последствия, - рассказывает электромонтер. – Чтобы вовремя устранить неполадки в системе, большую часть своего рабочего времени я посвящаю обходам и осмотрам оборудования. Я больше, чем уверена: женский подход к работе всегда отличается скрупулезностью. А в энергетике тем более! Электромонтеры-женщины, хоть в душе и мечтательницы, зато детали видят в мелочах: и пониженный уровень масла в выключателях, и первые цветы – ничто не скроется от нашего внимательного взгляда».

Почти 30 лет Татьяна Геннадьевна трудится в энергетике, из них добрую половину - в Кузбасском филиале Россети Сибирь, где каждый день вдохновляется любимым делом.

«В энергетике термина «профессиональное выгорание» просто не существует, - с улыбкой говорит электромонтер. – «Профессиональное свечение» – это уже про нас! Когда работа приносит удовольствие, расширяет кругозор, повышает профессиональные навыки, ты, действительно, светишься от счастья. Энергетика – профессия непредсказуемая. Никогда не знаешь, где ты окажешься завтра. В прошлом году Международный женский день я встретила не дома. Во время Универсиады работала дежурной на подстанции «Советская» в Красноярске. И, пожалуй, это был один из лучших праздников, проведенных на работе. Опыт, полученный у профессионалов энергетики, я даже на букет тюльпанов не променяю. Я счастлива, что не упустила такую возможность, и где-то в глубине души знала - сибирские подснежники не распустятся, пока я не вернусь на родную подстанцию».