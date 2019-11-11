Подтвердить право на льготные лекарства и санаторное лечение теперь можно через личный кабинет

В электронном кабинете ПФР запущен новый сервис, с помощью которого можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). Справка предъявляется в организациях, которые оказывают человеку социальные услуги. В основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Иногда справка может также понадобиться при обращении в Фонд социального страхования или органы соцзащиты за путевкой на санаторно-курортное лечение.

Чтобы получить справку, необходимо войти в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда и выбрать сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». При наличии соответствующего права, в кабинете будет сформирована справка, которую можно распечатать и предъявить по требованию. Полученный через личный кабинет документ заверяется электронной подписью и равнозначен аналогичной справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также оплачиваемый проезд к месту лечения. По выбору человека социальные услуги могут частично или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента.

В настоящий момент в Кемеровской области набор социальных услуг в натуральной форме, то есть пользуются услугами, получают 90 363 человека. 173 288 льготников получают набор деньгами. Сумма НСУ ежегодно индексируется и с 1 февраля нынешнего года составляет 1121,42 рубля в месяц.

Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном кабинете ПФР также доступны и другие сервисы, касающиеся набора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, какие из услуг будут предоставляться в натуральной форме, а какие – в виде денежного эквивалента. Подача соответствующего электронного заявления реализована в кабинете с 2017 года.