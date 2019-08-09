Подтвердите факт учебы

В преддверии нового учебного года Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает студентам-первокурсникам очных отделений, получающим пенсию по случаю потери кормильца, что им необходимо предоставить в территориальный орган ПФР по месту нахождения своего пенсионного дела справку из учебного учреждения для продления выплаты пенсии.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Ими являются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях, до окончания срока обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.