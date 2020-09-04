Подтвержденная учётная запись упростит получение услуг ПФР

Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг. Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Личный кабинет гражданина».

Открыть свой Личный кабинет на портале госуслуг www.gosuslugi.ru могут граждане с 14 лет и старше. При этом необходимо иметь паспорт и СНИЛС. После ввода первоначальных данных нужно подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Сделать это можно несколькими способами:

лично - обратиться с удостоверяющим личность документом и СНИЛС в МФЦ либо в клиентскую службу ПФР;

онлайн - через интернет-версии или мобильные приложения одного из банков, указанных на портале госуслуг (при условии, что вы являетесь клиентом банка);

почтой - заказать из своего профиля Почтой России код подтверждения личности.

Подтвердив учетную запись в ЕСИА, гражданин получает единый пароль для доступа ко всем государственным сайтам и их услугам. Например, в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский семейный капитал, распоряжение его средствами, а также узнать об остатке средств.

Одна из важных функций Личного кабинета гражданина – это возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале государственных услуг позволяет экономить время и получать всё больше услуг дистанционно.