Подведение итогов празднования Дня Победы в Тяжинском районе

В администрации Тяжинского муниципального района подвели итоги проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы.

Накануне Дня Победы в районе продуктовые наборы получил 351 ветеран – участники войны, вдовы, труженики тыла, блокадник и узник фашистских концлагерей. К каждому набору также прилагалась детская открытка с добрыми пожеланиями ветерану.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин поблагодарил всех, кто принял участие в формировании проднаборов для ветеранов – работников и руководителей СПК «Пичугинский» и «Новопокровский», ООО «Кузбассконсервмолоко», телекоммуникационной компании «Ростелеком», метеостанции, лесхоза, РЖД, отдела МВД РФ по Тяжинскому района, 22 отряда Федеральной противопожарной службы, Тяжинского почтамта, администраций Преображенского, Кубитетского, Новоподзорновского, Акимо-Анненского, Нововосточного сельских поселений, администраций Тяжинского и Итатского городских поселений, Тяжинской станции по борьбе с болезнями животных, Сбербанка, МУП «Комфорт», Тяжинской районой больницы, ГП ПАТП, Управления социальной защиты населения, управления культуры, финансового управления. Также глава района поблагодарил и тех, кто оказывал ветеранам волонтерскую помощь, как управление образования.

Общими усилиями, благодаря поддержке неравнодушных людей в районе на достойном уровне прошло празднование 72-й годовщины Великой Победы. С. Н. Кошкин поблагодарил руководителей предприятий и организаций за то, что уделили должное внимание праздничному оформлению колонн своих коллективов на демонстрации, а также руководителей и жителей района, предоставивших транспорт для кавалькады: «Также слова искренней признательности хочется выразить учащимся школ района и их руководителям – в тяжелейших погодных условиях ребята несли Вахту памяти у мемориалов землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Достойными наследниками Великой Победы показали себя победители областной военно-спортивной игры «Зарница» команда «Барс» Тяжинской средней школы № 3, участники военно-патриотического клуба «Витязь» при Тяжинском центре дополнительного образования и ребята пионерской дружины имени Николая Ивановича Масалова Нововосточной средней школы».

За активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы, коллективы были награждены Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района. Также этой наградой за личный вклад в подготовку праздничных мероприятий были отмечены исполнительный директор ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» Виталий Астемирович Бесаев, индивидуальный предприниматель из поселка Тяжинский Василий Николаевич Дудко, пресс-секретарь главы Тяжинского муниципального района Олег Викторович Костюнин, генеральный директор ООО «Кузбассконсервмолоко» Юрий Михайлович Краснощеков, заведующий историко-краеведческим музеем Татьяна Викторовна Макарова, индивидуальный предприниматель из поселка Тяжинский Валерий Анатольевич Росликов, режиссер народного тетра «Лица» районного Дома культуры «Юбилейный» Марина Георгиевна Чипилева, звукорежиссер Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Анатолий Анатольевич Утробин.

За активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных 72- летию Победы в Великой Отечественной войне Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены участники праздничной кавалькады: Александр Александрович Головацкий, Виктор Михайлович Евтеев, Максим Викторович Зайцев, Андрей Александрович Крюгер, Василий Федорович Малышев, Алексей Юрьевич Махнев, Виктор Викторович Науменко, Петр Викторович Науменко, Евгений Павлович Новицкий, Егор Дмитриевич Роговцов, Валерий Викторович Савин, Евгений Сергеевич Симахин, Александр Хабирович Стукалин, Дмитрий Сергеевич Холоманов и Николай Иванович Шатилов.

За личный вклад в развитие информационной пропаганды и в связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены Валентина Николаевна Кирюшкина, Галина Петровна Савина, Дмитрий Александрович Стыврин, Валерий Ивановича Таскаев, Леонид Михайлович Торгашов, Галина Алексеевна Фисенко, Валентина Николаевна Фрошгайзер.

Председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева вручила Почетную грамоту главе крестьянско-фермерского хозяйства Михаилу Тимофеевичу Кудринскому из села Преображенка. Работники культуры и самодеятельные артисты порадовали собравшихся своим творчеством.