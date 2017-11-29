Подведены итоги акции «День приема монет» от населения

Акция была призвана вернуть как можно большее количество монет мелкого номинала из копилок кузбассовцев в денежное обращение.
В мероприятии принимали участие 12 кредитных организаций. В течение дня собрано более 685 тыс. монет на общую сумму 1919,6 тыс. рублей.
Больше всего собрано монет достоинством 10 копеек – 229,7 тыс. штук. Далее 10-рублевые монеты – 140,9 тыс. штук, 50-копеечные – 91 тыс. штук, 1-рублевые – 82,2 тыс. штук. Меньше всего было собрано 1-копеечных монет – 4,8 тыс. штук.
Кузбассовцы, принесшие монеты для обмена, могли получить кондитерские изделия, фирменные сувениры, канцелярские принадлежности, участвовали в розыгрыше билетов в кинотеатр, юбилейные банкноты 100 рублей с изображением Крыма и Сочи.
29/11/2017
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