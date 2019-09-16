Подведены итоги II межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

На II межрегиональный этап конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет по Сибирскому федеральному округу в 2019 году поступило 67 работ от 118 участников из 8 регионов Сибирского федерального округа. В финал прошли 11 работ (22 участника) из 7 областей.

По словам ответственного секретаря конкурса иеромонаха Трифона (Умалатова), благодаря конкурсу педагоги могут представить свои наработки и методические материалы. В конкурсе принимают участие не только учителя общеобразовательных школ, но и работники дополнительного образования, педагоги спортивных секций, творческих кружков, воскресных школ. «Педагоги описывают свою систему образования, показывает результативность своей работы», - добавляет представитель Синодального отдела.

В числе победителей представитель Тяжинского муниципального района Кемеровской области воспитатель МБДОУ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по эстетическому направлению развития воспитанников «Тяжинский детский сад № 5 «Светлячок», поселка Тяжинский Оксана Поздеева. Программа «В мире любви, добра и милосердия» в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» заняла третье место.

Награждение победителей регионального этапа по Сибирскому федеральному округу состоится осенью этого года в рамках Рождественских образовательных чтений в Новосибирске.