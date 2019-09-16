Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Подведены итоги II межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

На II межрегиональный этап конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет по Сибирскому федеральному округу в 2019 году поступило 67 работ от 118 участников из 8 регионов Сибирского федерального округа. В финал прошли 11 работ (22 участника) из 7 областей.
По словам ответственного секретаря конкурса иеромонаха Трифона (Умалатова), благодаря конкурсу педагоги могут представить свои наработки и методические материалы. В конкурсе принимают участие не только учителя общеобразовательных школ, но и работники дополнительного образования, педагоги спортивных секций, творческих кружков, воскресных школ. «Педагоги описывают свою систему образования, показывает результативность своей работы», - добавляет представитель Синодального отдела.
В числе победителей представитель Тяжинского муниципального района Кемеровской области воспитатель МБДОУ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по эстетическому направлению развития воспитанников «Тяжинский детский сад № 5 «Светлячок», поселка Тяжинский Оксана Поздеева. Программа «В мире любви, добра и милосердия» в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» заняла третье место.
Награждение победителей регионального этапа по Сибирскому федеральному округу состоится осенью этого года в рамках Рождественских образовательных чтений в Новосибирске.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/09/2019
Образование
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанка попала в популярное шоу на канале ТНТ
18-летняя кемеровчанка стала участницей популярного шоу. В субботу, 14 сентября, на телеканале ТНТ...
Дали, но не всем: где в Кузбассе уже включили отопление
В Кузбассе продолжается поэтапный запуск отопления в объекты социальной сферы и жилые...
Частный жилой дом и надворная постройка загорелись в Кузбассе
В Ленинске-Кузнецком 15 сентября произошел пожар в частном жилом доме, также от огня пострадала...
Город-сад: в Новокузнецке высадили более двухсот деревьев
С каждого проданного билета по сибирским направлениям перевозчик начал отчислять по 100 на посадку...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus