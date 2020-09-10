Подведены итоги конкурса «Лучшее оформление и благоустройство прилегающей территории предприятий потребительского рынка»

В Кемерове и Новокузнецке официально стартовал отопительный сезон В Кемерове в среду, 9 сентября, официально стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получат...

Правительство РФ поддержало проект строительства объезда Кемерова Проект строительства объездной дороги вокруг областного центра Кузбасса был поддержан на...

Сергей Кузнецов рассказал о запуске новой электрички Как рассказал мэр Новокузнецка в своём блоге, отправление первой электрички зафиксировано 9...