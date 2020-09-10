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Подведены итоги конкурса «Лучшее оформление и благоустройство прилегающей территории предприятий потребительского рынка»

В июле 2020 года конкурс был организован департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса.
В номинации «Лучшее оформление и благоустройство территории предприятия общественного питания Кузбасса» второе место присуждено кафе «Фортуна» индивидуального предпринимателя Татьяны Сергеевны Сергеевой из села Николаевка Чебулинского округа.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
10/09/2020
Общество
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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