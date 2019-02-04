Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Подведены итоги муниципального конкурса на эмблему празднования 60-летия со дня образования города Калтан

Учредителем конкурса на лучший эскиз эмблемы празднования Дня города «Калтану-60» выступила администрация Калтанского городского округа.

Конкурс проводится с 12 ноября по 28 декабря 2018 года. За это время поступила 31 заявка на участие, среди которых были работы обучающихся детских школ искусств, учащихся общеобразовательных школ, а также жителей всех возрастных категорий. Каждая работа сопровождалась краткой пояснительной запиской, включающей в себя описание эмблемы.

Конкурсное жюри работало в течение месяца после завершения приема заявок. Победителем стала Кокоулина Наталья Владимировна. Ее ожидает ценный подарок, вручение которого пройдет на торжественном приеме, посвященном Дню города, в июле.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
04/02/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus