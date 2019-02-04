Подведены итоги муниципального конкурса на эмблему празднования 60-летия со дня образования города Калтан

Учредителем конкурса на лучший эскиз эмблемы празднования Дня города «Калтану-60» выступила администрация Калтанского городского округа.

Конкурс проводится с 12 ноября по 28 декабря 2018 года. За это время поступила 31 заявка на участие, среди которых были работы обучающихся детских школ искусств, учащихся общеобразовательных школ, а также жителей всех возрастных категорий. Каждая работа сопровождалась краткой пояснительной запиской, включающей в себя описание эмблемы.

Конкурсное жюри работало в течение месяца после завершения приема заявок. Победителем стала Кокоулина Наталья Владимировна. Ее ожидает ценный подарок, вручение которого пройдет на торжественном приеме, посвященном Дню города, в июле.