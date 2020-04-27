Подведены итоги областного детско-юношеского фольклорного фестиваля-конкурса

На региональном фестивале «Золотые россыпи» успешно выступили учащиеся отделения народного пения Тяжинской детской школы искусств № 31. Ансамбль «Родничок» - Лауреат I степени, ансамбль «Сударушка» - Лауреат III степени, Владимир Кореньков - Лауреат I степени, Кира Глушкова - Лауреат II степени.
Участников конкурса подготовили: преподаватели вокала – Галина Сергеевна Фролова и Ольга Владимировна Стифорова, преподаватель хореографии Людмила Ивановна Утробина, преподаватель сценического движения Алексей Васильевич Суханов, концертмейстеры Сергей Анатольевич Светляков, Сергей Анатольевич Симахин и Юрий Николаевич Есип.
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