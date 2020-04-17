Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Подведены итоги областного фестиваля «Кузбасс-Профи Fest»

Фестиваль проводился среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Кузбасса по номинациям: вокал (народный, эстрадный); хореография (народный танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец, современная хореография, классический танец); моделирование костюма (театр мод).
По итогам областного фестиваля в жанре «Эстрадный танец» студия танца «Весна» Тяжинского агропромышленного техникума (руководитель Марина Владимировна Патрина) заняла третье место.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/04/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля,...
В Кузбассе продлевается режим самоизоляции
Режим самоизоляции в регионе продлевается до 26-го апреля. Об этом 16-го апреля сообщил в своём...
В Новокузнецке оставят 50 маршрутов общественного транспорта
В Новокузнецке комиссия по безопасности пассажирских перевозок рассмотрела вопрос о внесении...
Жителям Кузбасса из-за коронавируса рекомендовано не посещать кладбища
Кузбассовцам рекомендовано воздержаться от посещения кладбищ из-за распространения коронавирусной...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus