Подведены итоги областного фестиваля «Кузбасс-Профи Fest»

В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля,...

В Кузбассе продлевается режим самоизоляции Режим самоизоляции в регионе продлевается до 26-го апреля. Об этом 16-го апреля сообщил в своём...

В Новокузнецке оставят 50 маршрутов общественного транспорта В Новокузнецке комиссия по безопасности пассажирских перевозок рассмотрела вопрос о внесении...