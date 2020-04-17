Подведены итоги областного фестиваля «Кузбасс-Профи Fest»

Фестиваль проводился среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Кузбасса по номинациям: вокал (народный, эстрадный); хореография (народный танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец, современная хореография, классический танец); моделирование костюма (театр мод).
По итогам областного фестиваля в жанре «Эстрадный танец» студия танца «Весна» Тяжинского агропромышленного техникума (руководитель Марина Владимировна Патрина) заняла третье место.
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