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Подведены итоги областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс»

Организатор конкурса – Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Конкурс посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского.
В городских и районных отборочных турах конкурса приняли участие 100 читающих кузбасских семей. Из них 20 семей стали участниками заочного областного тура.
Победила семья Яхимович - Александр Леонидович, Лариса Владимировна, их дети Настя и Марк (город Калтан), второе место заняла семья Коротковых-Лапиных (город Киселевск). На третьем месте семья Погодиных - Александр Викторович, Татьяна Викторовна, их дочь Софья (Мариинский район). Семьи получат дипломы и ценные призы.
Торжественное награждение победителей и финалистов областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс» пройдет 17 января 2021 года.

Культура
Калтан
Киселевск
Мариинск
kuzbassnews.ru
27/12/2020
Культура
Калтан
Киселевск
Мариинск
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