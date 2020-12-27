Подведены итоги областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс»

Организатор конкурса – Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Конкурс посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского.
В городских и районных отборочных турах конкурса приняли участие 100 читающих кузбасских семей. Из них 20 семей стали участниками заочного областного тура.
Победила семья Яхимович - Александр Леонидович, Лариса Владимировна, их дети Настя и Марк (город Калтан), второе место заняла семья Коротковых-Лапиных (город Киселевск). На третьем месте семья Погодиных - Александр Викторович, Татьяна Викторовна, их дочь Софья (Мариинский район). Семьи получат дипломы и ценные призы.
Торжественное награждение победителей и финалистов областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс» пройдет 17 января 2021 года.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 декабря 2020 года. Согласно...
|
Грузовик и машина патруля спецбатальона ГИБДД столкнулись в ночь на воскресенье на федеральной...
|
Сигнал о возгорании на восьмом этаже поступил спасателям в 15:00. Огонь удалось потушить в 15:21....
|
Если у вас возникают жалобы на общественный транспорт, то сообщайте об этом в УТиС Новокузнецка и к...