Подведены итоги областного конкурса «Читающая семья – читающий Кузбасс»

В Кузбассе рабочая неделя начнётся с серьёзного мороза Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 декабря 2020 года. Согласно...

Два сотрудника ГИБДД пострадали в ДТП с грузовиком в Кузбассе Грузовик и машина патруля спецбатальона ГИБДД столкнулись в ночь на воскресенье на федеральной...

Пожар в кемеровском общежитии тушили 40 человек Сигнал о возгорании на восьмом этаже поступил спасателям в 15:00. Огонь удалось потушить в 15:21....