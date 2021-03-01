Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Буду трудиться в Кузбассе»

Центром занятости населения Тяжинского округа для участия в конкурсе было направлено 85 работ детей разного возраста из 5 образовательных организаций (Тяжинские детские сады № 1 «Березка», № 2 «Колокольчик», № 5 «Светлячок», № 3 «Золотой ключик», Тяжинская средняя школа № 3).
По итогам конкурса на призовые места вышли воспитанницы Тяжинского детсада № 2 «Колокольчик». Третье место в номинации «На страже здоровья» со своей работой «Доктором хочу я быть, чтобы деток лечить» заняла Диана Санина. В возрастной категории до 7 лет третье место с работой «Буду, как бабушка на заводе работать, сгущенку варить и людей кормить» заняла Юля Васильченко.
Призеры награждены Дипломами и памятными подарками. Остальные юные художники получили сертификаты участника конкурса. Педагоги и родители, готовившие детей к участию в конкурсе, получили Благодарственные письма.
Организатором областного конкурса детского рисунка выступило Министерство труда и занятости населения Кузбасса.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/03/2021
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Осинниках к открытию готовится новый детский сад на 140 мест
Ребят ждут просторные группы, музыкальные и спортивные залы, обучающие комплексы и даже лаборатории...
Жители Новокузнецка просят мэра решить проблему с транспортными картами
Сергей Кузнецов неоднократно говорил, что транспортные карты должны приниматься во всех видах...
В Белове начинает работу новый автовокзал
Сегодня идут последние приготовления к открытию нового здания автовокзала в Белове. Напомню, что в...
Новокузнечанин выбросил кота с 9-го этажа и повредил машину соседа
Очевидцы сообщили, что около девяти часов вечера из окна 9-го этажа дома №4 по ул. Метёлкина был...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus