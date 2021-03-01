Подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Буду трудиться в Кузбассе»

В Осинниках к открытию готовится новый детский сад на 140 мест Ребят ждут просторные группы, музыкальные и спортивные залы, обучающие комплексы и даже лаборатории...

Жители Новокузнецка просят мэра решить проблему с транспортными картами Сергей Кузнецов неоднократно говорил, что транспортные карты должны приниматься во всех видах...

В Белове начинает работу новый автовокзал Сегодня идут последние приготовления к открытию нового здания автовокзала в Белове. Напомню, что в...