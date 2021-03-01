Подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Буду трудиться в Кузбассе»

Центром занятости населения Тяжинского округа для участия в конкурсе было направлено 85 работ детей разного возраста из 5 образовательных организаций (Тяжинские детские сады № 1 «Березка», № 2 «Колокольчик», № 5 «Светлячок», № 3 «Золотой ключик», Тяжинская средняя школа № 3).
По итогам конкурса на призовые места вышли воспитанницы Тяжинского детсада № 2 «Колокольчик». Третье место в номинации «На страже здоровья» со своей работой «Доктором хочу я быть, чтобы деток лечить» заняла Диана Санина. В возрастной категории до 7 лет третье место с работой «Буду, как бабушка на заводе работать, сгущенку варить и людей кормить» заняла Юля Васильченко.
Призеры награждены Дипломами и памятными подарками. Остальные юные художники получили сертификаты участника конкурса. Педагоги и родители, готовившие детей к участию в конкурсе, получили Благодарственные письма.
Организатором областного конкурса детского рисунка выступило Министерство труда и занятости населения Кузбасса.
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