Подведены итоги областного конкурса «Новая волна»

Конкурс проводится с целью повышения престижа и формирования позитивного имиджа профессии педагога, выявления молодых талантливых педагогических и руководящих работников образования, их поддержки и поощрения. В нем могли принять участие руководящие и педагогические работники образовательных организаций общего (в том числе дошкольного) и дополнительного образования детей, имеющие стаж работы в образовательной организации до 5 лет.

В 2018 году на конкурс было подано 111 заявок из 25 муниципальных образований Кемеровской области. Среди них 12 участников в номинации «Молодой лидер» (руководители и заместители руководителей), 99 – в номинации «Педагогические надежды» (молодые педагоги).

Конкурс проводился в два тура. В первом туре конкурсантам предстояло пройти тестирование по контрольно-измерительным материалам для сертификации руководящих и педагогических работников образования Кемеровской области, по результатам которого во второй тур – публичная защита творческих работ (проектов), прошли 36 участника, выполнившие тест более чем на 70 %. По итогам конкурсных испытаний были определены 20 лауреатов. В их число вошел молодой педагог, учитель географии Тяжинский средней школа № 1 Сергей Николаевич Кротов. После окончания института он пришел работать в школу. Стаж работы в должности 3 года.

На суд жюри Сергей Николаевич представил электронное пособие по теме «Южная Америка», которое может быть использовано как для индивидуального изучения материала, так и для осуществления самоконтроля. Цель создания электронного пособия – содействовать успешному освоению учащимися раздела программы «Южная Америка». Весь материал собран по темам. Каждая тема содержит необходимый материал для освоения учащимися программы. Содержание тем наполнено текстовой информацией, картами, иллюстрациями, схемами, заданиями, которые помогают применять ранее полученные знания для изучения нового материала. Тема «Тесты» направлена на проверку знаний учащихся.

Электронные пособия Сергей Николаевич использует с 2016 года. Учащиеся имеют к ним доступ через социальную сеть «Вконтакте» в личных сообщениях. Качество обучения на итоговой аттестации составляет более 50 %. Средний балл на итоговой аттестации в 9 классе соответствовал среднеобластному. Электронное пособие дает возможность каждому ученику быть не пассивным наблюдателем, а активно получать знания.