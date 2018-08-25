Подведены итоги областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»

Целью конкурса является активизация исследовательского, творческого, профессионального потенциала, поддержка и поощрение руководящих и педагогических работников общего и дополнительного образования.

Областной этап проводился в заочно-очной форме. В заочном туре на экспертное рассмотрение свои работы предоставили 191 автор из муниципальных образований Кемеровской области. Тяжинский район представил 9 работ.

В очный тур прошли 72 работы (в том числе 5 работ из Тяжинского района) в 4-х номинациях: «Педагог-методист», «Педагог-технолог», «Педагог-воспитатель», «Педагог-лидер».

По итогам конкурса членами жюри были определены 22 лауреата. В номинации «Педагог-лидер» победу одержала Марина Спиридоновна Тевдорошвили, заместитель директора по безопасной жизнедеятельности детского дома «Ласточкино гнездышко» (Тяжинский район). Ее методические рекомендации «Обеспечение мер безопасности при организации и проведении многодневных туристических походов» вызвали интерес экспертов и членов жюри.

Эта победа в конкурсе для Марины Спиридоновны не первая. Она активный участник Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2015, 2016, 2017». Победитель муниципального этапа областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» в 2015, 2016, 2017 годах. Конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда» – III место среди специалистов непроизводственной сферы. Международная ярмарка – выставка педагогических достижений в рамках Кузбасского образовательного форума 2015 года, дипломант I степени в номинации «Инновации в управлении» за создание методических рекомендаций «Школьный маршрут комфорт и безопасность». Международная ярмарка- выставка педагогических достижений в рамках Кузбасского образовательного форума 2016 года – дипломант III степени в номинации «Инновации в управлении» за создание электронного пособия «Комплексная безопасность: просто и понятно». Международная ярмарка-выставка педагогических достижений в рамках Кузбасского образовательного форума 2017 года – дипломант II степени в номинации «Инновации в управлении» за создание электронного пособия «Комплексная безопасность».