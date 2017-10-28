Подведены итоги областного конкурса «Самый классный классный»

Конкурс ведет свою историю с 2002 года.

Областной конкурс призван содействовать выявлению, поддержке и поощрению творчески работающих педагогов, выполняющих функции классного руководителя в образовательных организациях Кемеровской области, распространению опыта внедрения инновационных технологий в организации воспитательного процесса, формированию позитивного общественного мнения о системе образования.

Учредителями конкурса являются департамент образования и науки Кемеровской области при поддержке Кемеровской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации совместно с Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Участвуют в конкурсе педагоги – классные руководители, осуществляющие воспитательную работу в образовательных организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования.

Конкурсные испытания, порядок проведения конкурса менялись в соответствии с требованиями педагогической практики. Поэтому конкурс всегда был направлен на развитие творческой инициативы, рост профессионального мастерства и поддержку педагогов, выполняющих функции классного руководителя, в системе общего образования.

В 2017 году в конкурсе приняли участие 34 классных руководителя – победители муниципального этапа конкурса и один победитель среди губернаторских учреждений. Педагогический стаж работы конкурсантов – от 3 до 39 лет.

По количеству участников, уже традиционно, лидируют учителя начальных классов (12 человек) и русского языка и литературы (4 человека). Среди конкурсантов учителя английского языка, музыки, математики, истории, биологии, информатики, физической культуры, географии, обществознания и химии. Средний возраст конкурсантов составил 38 лет.

Тяжинский район на конкурсе представляла Анжелика Юрьевна Филиппи, учитель музыки и классный руководитель 9 класса Кубитетской основной школы. Анжелика Юрьевна окончила Томский государственный педагогический университет. Ее педагогический стаж составляет 17 лет.

Анжелика Юрьевна – эрудированный, творческий, энергичный, целеустремленный, педагог. Всегда в движении, всегда при деле. Для детей – друг, опора, советчик, а для родителей – единомышленник и соратник. Использует инновационные подходы в обучении и воспитании. Поддерживает традиции класса: походы в лес осенью, зимой обязательно на лыжах, выезды на каток.

Педагог считает важным в воспитании способствовать формированию у детей таких качеств личности, как честность, терпимость, справедливость, доброжелательность, готовность прийти на помощь.

Анжелика Юрьевна – неравнодушный человек и всегда в курсе всех основных изменений в школе и селе. Ею разработана «Программа организации педагогической поддержки профессионального самоопределения школьников». Детям непросто определиться с будущей профессией в 12-16 лет. Программа направлена на то, чтобы помочь им не ошибиться в выборе. Реализация программы по профориентации, ее результаты, участие в организации районных профессиональных проб, все это говорит о заинтересованности классного руководителя в дальнейшей судьбе своих воспитанников.

Долгое время Анжелика Юрьевна является участницей художественной самодеятельности местного Дома культуры. Эту любовь к творчеству она передает детям. Ребята, занимающиеся в кружках «Домисолька» и «Юный художник» отмечены грамотами за призовые места в муниципальных и региональных творческих конкурсах.

Анжелика Юрьевна пользуется уважением не только среди ребят и педагогов школы, но и среди односельчан. Она принимала участие в выборах на пост главы сельского поселения. У нее дружная активная семья. Ведут личное подсобное хозяйство, участвуют в конкурсах. Старшая дочь Анастасия награждена медалью Кемеровской области «Надежда Кузбасса», сын увлечен спортом.

А. Ю. Филиппи успешно прошла все конкурсные испытания. Представила жюри программу по профориентации школьников, которую реализует в течение пяти лет. С коллегами провела мастер-класс в форме калейдоскопа профессий «Фермер», с учащимися 6 класса – открытое занятие «На пути к будущей профессии». Анжелика Юрьевна в яркой и доступной форме рассказала городским детям о профессиях села. По завершению конкурса А. Ю. Филиппи был вручен сертификат участника областного конкурса и благодарственное письмо от регионального отделения партии «Единая Россия».