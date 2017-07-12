Подведены итоги работы центра занятости населения Тяжинского района за первое полугодие 2017 года

За первое полугодие 2017 года за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось 857 граждан, из которых 454 человека (53 %) трудоустроены на временную и постоянную работу.

В 2017 году продолжается работа по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда. На информационных стендах в центре занятости, а также сторонних организаций (администраций городских и сельских поселений, управления социальной защиты населения) размещена и регулярно обновляется необходимая информация для граждан и работодателей.

Услуги по информированию получили 1248 граждан, ищущих работу. За период с января по июнь было проведено 3 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 92 человека и 9 работодателей.

В вопросе оказания гражданам услуг по профориентации ЦЗН взаимодействует с управлением образования администрации Тяжинского муниципального района, детским домом «Ласточкино гнездышко», социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 469 человек, из них 356 – безработные граждане, 113 – учащиеся.

Обеспечивают дополнительную материальную поддержку граждан, сохраняют мотивации к труду, содействуют приобретению дополнительных трудовых навыков такие мероприятия как общественные работы. В течение первого полугодия службой занятости был заключен 31 договор на организацию общественных работ на предприятиях района. В результате временно трудоустроены 84 человека.

Трудоустроен 1 человек из категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы. По направлению «временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» приступило к работе 3 подростка.

Услуга по психологической поддержке оказана 66 безработным гражданам. Услугу по социальной адаптации получили 88 человек.

На профессиональное обучение направлены 63 человека. Обучение организовано по следующим специальностям: машинист (кочегар) котельной, слесарь по ремонту автомобиля, электрогазосварщик, закройщик, инспектор по кадрам и др.

По направлению службы занятости 5 человек переехали в Камчатский край с целью трудоустройства. С начала года 5 безработных граждан открыли собственное дело и получили финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей.

На конец отчетного периода на учете в центре занятости населения Тяжинского района состояли 757 человек, из них 707 безработные граждане. Уровень регистрируемой безработицы составил 6 %, что на 0,9 % ниже в сравнении с 2016 годом.