Подведены итоги работы органов прокуратуры Кузбасса за 2022 год

7 февраля под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина состоялось заседание расширенной коллегии прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса по подведению итогов работы за 2022 г., в котором приняли участие прокурор региона Александр Блошкин, Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, руководители органов власти и правоохраны, работники прокуратуры.

Участники совещания отметили, что прокуратурой во взаимодействии с органами власти и контроля проделан значительный объем работы по ряду приоритетных направлений. Так, благодаря вмешательству прокуроров погашены долги по зарплате на сумму свыше 573 млн руб., восстановлены права более 8 тыс. работников; жильем обеспечено 1 243 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; с 7 до 3 снижено количество «долгостроев»; пресечено свыше 1 тыс. нарушений в сфере промышленной безопасности, проведена процедура признания 15 домов аварийными, во внеочередном порядке расселено 6 многоквартирных домов, 45 гражданам предоставлено жилье.

Заместитель Генпрокурора России поблагодарив коллектив за большой объем выполненной работы, обратил внимание на существующие проблемы, в их числе недостаточную эффективность принимаемых уполномоченными органами мер по защите прав предпринимателей, о чем свидетельствует снижение позиции в рейтинге Административного давления на бизнес; освоения бюджетных средств, выделенных региону по национальным проектам, в частности, «Демография» и «Образование», из-за чего сохраняется отставание при строительстве ряда объектов образования. Имеют место негативные тенденции динамики преступности. Увеличилось количество особо тяжких преступлений (с 2 483 до 2 888) и преступлений, совершенных в общественных местах.

Блошкин А.Г. в своем докладе акцентировал внимание прокуроров на необходимость соблюдения трудовых прав граждан и гарантий мобилизованных сотрудников, членов их семей; обеспечения льготными лекарственными препаратами и средствами технической реабилитации инвалидов, особенно детей, доступности и качества оказания медицинской помощи населению в условиях дефицита медперсонала; соблюдения жилищных прав детей-сирот, реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов, поскольку в 2022 г. отремонтировано только 34 % из запланированных объектов.

В ходе обсуждения отмечено, что несмотря на снижение уровня производственного травматизма в 2022 г., не удалось принципиально изменить отношение собственников и управленцев угольных предприятий региона к вопросам обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов и связанной с ней безопасности труда. Прокурор области потребовал усилить надзор за исполнением требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия в деятельности стационарных учреждений социального обслуживания.

Губернатор области Сергей Цивилев подчеркнул, что количество вопросов и проблем, которые нуждаются в пристальном внимании прокуроров, не убавилось. Региональные органы власти проводят всевозможные мероприятия в целях сдерживания и недопущения нарушений закона. Выразил уверенность в том, что совместными усилиями органов власти обеспечат улучшение жизни кемеровчан.

Дмитрий Демешин потребовал принятия организационных, правовых и технических мер для защиты информационных ресурсов России от неправомерного или случайного доступа и иных незаконных действий с учетом регулярных компьютерных атак, особенно – ограничения доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. С учетом предстоящих выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, нового состава законодательного органа, а также муниципальных выборов обращено внимание на обеспечение законности при реализации гражданами конституционного права на свободу волеизъявления.

Требуют постоянного контроля вопросы своевременного исполнения обязательств публичных заказчиков перед предпринимателями; усиления надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, принятия дополнительных мер, направленных на повышение качества и сокращение сроков расследования уголовных дел и активизацию работы по возмещению ущерба, причиненного преступными посягательствами.

Мероприятия, направленные на разрешение обозначенных выше и других проблем, легли в основу решения, принятого по итогам заседания. Их исполнение контролируется.

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