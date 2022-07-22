Подведены итоги работы Тяжинского центра занятости населения в первом полугодии

За 6 месяцев 2022 года в службу занятости округа обратилось 727 человек, признаны безработными 511 человек. Уровень безработицы в Тяжинском муниципальном округе составил 3,8 %, годом ранее – 5,85 %. С начала текущего года трудоустроено 298 граждан. Сейчас в региональном банке вакансий более 200 свободных рабочих мест.

За период с января по июнь 2022 года проведены 4 ярмарки вакансий. Вниманию безработных и ищущих работу граждан было представлено 88 вакансий.

Одним из механизмов повышения уровня занятости является организация общественных и временных работ с оказанием материальной поддержки. Это позволяет работодателям закрыть краткосрочную потребность, а гражданам – улучшить материальное положение и зарекомендовать себя. В текущем году приняли участие в общественных работах 45 человек, во временных работах – 62 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, 16 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 1 человек из возрастной категории от 18 до 25 лет, имеющий среднее профессиональное образование.

На профессиональное обучение направлено 26 человек. Окончив курсы, некоторые граждане принимают решение открыть собственное дело. В этом году успешно защитили бизнес-планы 3 человека, им предоставлена финансовая помощь на открытие собственного дела.

Услугу по профессиональной ориентации получили 775 человек, услугами психологической поддержки воспользовались 146 человек. С целью повышения конкурентоспособности на рынке труда была оказана услуга по социальной адаптации 171 чел. Одному гражданину предоставлена финансовая поддержка при переезде в другую местность для временного трудоустройства.