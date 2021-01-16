Подведены итоги работы животноводческой отрасли Тяжинского округа в 2020 году

Валовое производство молока составило 5054 тонны, добавив к уровню прошлого года 265 тонн (рост 105,5 %). Прибавка получена за счет роста продуктивности в отдельных хозяйствах и незначительного роста поголовья дойного стада.

Продуктивность по округу - 4115 килограмм на фуражную корову (–64 килограмма к уровню прошлого года).

Передовиками по-прежнему остаются СПК «Пичугинский» – 5324 килограмма (+90 кг к уровню прошлого года), ИП КФХ «Росликов С.В.» – 5259 килограммов (+249 кг). Именно в этом хозяйстве двум операторам машинного доения удалось получить продуктивность свыше 6 тысяч килограммов. У Нелли Николаевны Тепляшиной – 6050 кг., у Ирины Юрьевны Смахтиной – 6010 кг. Доля этих двух хозяйств в общем объеме валового производства молока составляет 64 %.

Поголовье дойного стада на начало года сохранено и составляет 1212 голов (+18). Общее же поголовье крупного рогатого скота сократилось на 136 голов, сокращение произошло в ООО «Совхоз «Тяжинский».

Получено приплода с начало года 1215 голов (+25), выход телят на 100 коров по округу составляет 73 теленка. Однако есть хозяйства, где этот показатель составляет до 30 голов, что недопустимо, так как подобное положение дел является основной причиной недополучения продукции.

В производстве мяса объемы выполнены, хотя среднесуточный привес во всех хозяйствах получен с минусовым значением к уровню прошлого года – 495 грамм (–69 гр.). Реализовано 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, средним весом 359 кг.