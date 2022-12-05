Подведены итоги всероссийского конкурса «Герои нашей страны»

Команда из поселка Итатский Тяжинского округа (Полина Григорьева, Мария Андреевна Григорьева под руководством Валентины Николаевны Шатуриной) приняла участие в номинации «Герои малой Родины». Она адресована молодым исследователям локальной истории регионов России, работающих над выявлением интересных, ярких, уникальных сюжетов о вкладе значимых личностей в развитие малой Родины, событиях в истории, повлиявших на развитие российских городов и сел.

Команда представила на конкурс материалы о легендарном участковом инспекторе из поселка Итатский Павле Анатольевиче Щербакове и заняла второе место в номинации.

За всю историю Кузбасса это был единственный участковый, награжденный орденом Ленина. Его имя занесено в юбилейную Книгу Почета МВД СССР. Павел Анатольевич Щербаков – почетный гражданин Тяжинского района и поселка Итатский. В послужном списке ветерана около 70 поощрений разного уровня – от грамоты поселкового Совета до ордена «Знак Почета».

В годы Великой Отечественной войны Павел Анатольевич с боями прошел всю Украину. После Победы Щербаков остался в своем полку, охранявшем особо важные объекты. Павел Анатольевич служил в штабе шифровальщиком, потом в отряде служебного собаководства. Здесь он прошел настоящую школу розыска. Дома его ждали старые больные родители, поэтому в 1954 году Павел Анатольевич вернулся в Тяжинский район.

Четверть века он прослужил в милиции участковым. Для земляков подполковник в одном лице был автоинспектором, обвинителем, адвокатом и консультантом по юридическим вопросам. В глаза его называли «дядя Паша», за глаза – «наш Анискин». Не было случая, чтобы Щербаков не помог людям. Он одинаково эффективно справлялся с хулиганами, матерыми уголовниками, самогонщиками, любителями лёгкой наживы, домашними деспотами и трудными подростками. Страж правопорядка успевал везде. В дождь, снег и сорокаградусный мороз ездил по делам службы на лошади, а затем на «железном коне». Он выдерживал там, где изнашивалось железо – за годы службы сменил пять мотоциклов.

Павел Анатольевич Щербаков – легенда округа и правоохранительных органов достоин, чтобы его имя было занесено во всероссийский атлас (книгу) «Герои нашей страны».