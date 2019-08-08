Подведены предварительные итоги комплексных учений в Кузбассе

В Кемерово подведены предварительные итоги комплексных учений по подготовке энергетиков, работников ЖКХ и специалистов ГУ МЧС по Кемеровской области к действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

Масштабные учения прошли 7 августа по инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Комиссия из специалистов Сибирского Управления Ростехнадзора и энергетических предприятий оценивала готовность энергокомпаний по целому перечню критериев. Как отметил руководитель Регионального штаба, первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, одной из главных задач учений было своевременное выявление «узких» мест, которые влияют на надежную работу электросетевого комплекса в целом.

Поэтому особое внимание контролирующие лица уделяли укомплектованности необходимыми для выполнения аварийно-восстановительных работ (АВР) материалами и оборудованием, наличию и готовности резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), а также уровню подготовки оперативного персонала и его способности к слаженным совместным действиям в случае массовых нарушений.

По итогам учений комиссия не выявила значимых недоработок у компании «Россети Сибирь».

При этом существенные нарушения были выявлены у других территориальных сетевых организаций (ТСО), которые принимали участие в учениях. В частности,в течение одного дня учений выявлено более 100 нарушений, в том числе очень серьезных, которые делают невозможным проведение АВР. Так одна из компаний не смогла подтвердить представителю Ростехнадзора факт наличия аварийного запаса, несколько ТСО так и не получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в прошлом году, у других компаний нет собственных РИСЭ. При проверке рабочих мест обнаружены просроченные средства защиты, в машинах оперативных бригад отсутствуют схемы обслуживаемых электроустановок и необходимые организационные документы по допуску к работам. Персонал также не в полном объеме владеет информацией о подключенных к своим сетям социально значимых объектах.

По мнению экспертов, это – грубейшие нарушения, которые в принципе не позволяют компаниям проводить аварийно-восстановительных работ, тем более, в случаях реальных нештатных ситуаций, поскольку могут привести к травмам и гибели персонала.

По результатам учений Региональный штаб по надежности электроснабжения Кемеровской области направит сетевым организациям рекомендации по устранению допущенных нарушений. Качество «работы над ошибками» будет контролироваться в ходе аналогичных мероприятий в дальнейшем.