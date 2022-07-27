Подземщики «Южного Кузбасса» соревновались в угольном забое

Соревнования работников подземной добычи угля стали заключительными в серии конкурсов профессионального мастерства угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел»). В цехах и забоях мастерство показали горномонтажники, электрослесари подземные, проходческие и очистные бригады, отделения вспомогательных горноспасательных команд.

Горномонтажники подземные выдержали устный экзамен на знание технологии ведения работ и промышленной безопасности. Практическая часть конкурса состояла из трех этапов: управление лебедкой, монтаж прицепного устройства на канате и монтаж управляющей гидравлики. Особое внимание судьи уделяли правильно выбранной скорости управления лебедкой, качеству плетения канатной петли, точности и скорости закрепления рукава на гидравлике.

Одновременно на той же площадке ремонтного цеха состоялся конкурс профмастерства среди электрослесарей подземных. После тестирования специалисты на практике за 15 минут проводили диагностику и ремонт пусковой аппаратуры. Для успешного выполнения задания было важно в процессе работы пояснять правила ведения технических мероприятий в подземных условиях.

Проходческие и очистные звенья соревновались на подземных площадках шахты имени В.И. Ленина и «Ольжерасская-Новая». Сдав теорию, бригады спустились в забои. Конкурсанты старались максимально быстро пройти полный технологический цикл в соответствии с паспортом ведения работ. Для обеих типов бригад задание состояло из подготовительной части – осмотр оборудования, обследование рабочего места – и непосредственно ведения горных работ. Пока машинисты горно-выемочных машин следили за работой проходческого или добычного комбайнов, проходчики готовили материал и инструменты для крепления кровли и бортов забоя, а горнорабочие очистного забоя осуществляли передвижку механизированного комплекса. Штрафные баллы начислялись за невнимательный осмотр рабочего места, некачественную проверку резцов, посторонние предметы и инструменты на комбайне, неправильную технологию проходки или выемки угля.

Отделения вспомогательных горноспасательных команд трех действующих шахт компании «Южный Кузбасс» на теоретическом этапе решали тестовые задания. Практическая часть конкурса прошла на наземном учебном полигоне шахты имени В.И. Ленина. Жюри оценило навыки конкурсантов по владению респиратором, тушению очага пожара на время и выполнению ряда других заданий.

«Конкурсы профессионального мастерства повышают престиж профессии. Участие в таких соревнованиях стимулирует работников к саморазвитию, у них появляется желание поднять свой уровень, выиграть. Кроме того, лучшие по профессии получают денежные премии», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»