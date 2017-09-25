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Поджигатель электросчетчиков в домах кемеровчан признан невменяемым

С марта по июль 2017 года в полицию Кемерово поступило 6 заявлений от жителей Заводского района о возгорании электрических счетчиков и проводки в подъездах общежитий. Еще один аналогичный сигнал поступил от интернет-провайдера, которому пришлось менять в подъезде многоквартирного дома подожженное оборудование для доступа пользователей к Интернету.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к повреждениям электрооборудования причастен 20-летний житель Белово, обучавшийся специальности "техника пожарной безопасности" в одном из образовательных учреждений в Кемерове. После задержания студент признался, что периодически у него возникает непреодолимое желание что-нибудь поджечь.

В отношении задержанного были возбуждены 6 уголовных дел.

Психолого-психиатрическая экспертиза студента показала, что он страдает расстройством психики и на момент совершения преступлений был невменяем. В отношении серийного поджигателя электрооборудования следствием вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера, которое в настоящее время направлено на рассмотрение в суд.

До принятия судебного решения подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Происшествия
Белово
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/09/2017
Происшествия
Белово
Кемерово
Новости Кузбасса

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