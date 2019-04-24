Поехали! Как открыть новые галактики цифровой энергетики и покорить свой «космос» в профессии?

Студентам Кузбасского политехнического университета рассказали как покорить вершины в профессии. Как открыть новые галактики цифровой энергетики и покорить свой «космос» в профессии?

На эти вопросы в рамках «Студенческой научной весны» отвечали специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», которые презентовали студентам Кузбасского государственного технического университета передовые технологии и перспективную деятельность крупнейшей электросетевой компании Сибири.

Поближе познакомиться с будущей профессией прямо во время лекции – легко. Традиционные учебники, конспекты и брошюры для этого не понадобятся. Энергетики решили по-настоящему удивить студентов и превратили привычную аудиторию для занятий в «музей цифровой энергетики». Вместо выставочных «экспонатов» здесь расположились беспилотные летательные аппараты, современные квадрокоптеры, предназначенные для осмотра труднодоступных линий электропередачи. На лицах ребят – неподдельное удивление.

Экскурсию в будущую профессию для старшекурсников, по традиции, провел директор филиала «МРСК Сибири» Борис Берлин. С будущими коллегами он поговорил о возможностях самореализации в крупнейшей электросетевой компании и рассказал о развитии инновационных технологий в рамках концепции «Цифровая трансформация».

Реализацию современной платформы «интеллектуальной энергетики» на конкретных примерах, которые активно реализуются в кузбасском филиале «МРСК Сибири», представил исполняющий обязанности главного инженера «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Костин. Инновационный проекты по установке быстровозводимой опоры, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей и стартап-концепция «цифровой электромонтер» заставили студентов взглянуть на свою будущую профессию под другим углом.

«Динамичное развитие энергетики – для меня какая-то фантастика, - делится своим впечатлениями студент четвертого курса КузГТУ Михаил Гаврилов. – Я понимаю, что такой перспективной профессии нужно соответствовать и свой путь саморазвития, самосовершенствования начинать уже сейчас. «Цифровой электромонтер, для меня как «Терминатор». Очень хочется познакомиться с ним поближе. Поэтому следующую практику буду проходить в МРСК Сибири. Для меня это осознанное решение, хочу оказаться в свете цифрового будущего одним из первых».

В завершении встречи энергетики наградили победителей первого этапа олимпиады «Созвездие Россетей». Благодарственные письма из рук директора филиала также получили и педагоги – наставники.

По мнению энергетиков, современная электросетевая отрасль стоит на пороге новых качественных изменений — цифровой трансформации, которая подразумевает активное внедрение информационных технологий, создание нового современного оборудования и, в конечном счете, повышение надежности электроснабжения. Одним из условий для успешной реализации этих амбициозных целей является привлечение в отрасль технически одаренной, остроумной молодежи. Именно они, новые «Гагарины» энергетики, в скором будущем покорят свой «космос» в профессии. А волшебное слово «Поехали!» профессионалы своего дела уже сказали. Дорога к свету цифрового будущего для молодых специалистов открыта.