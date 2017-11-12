Поэтический час в Тяжине

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В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова прошел поэтический час к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мною».
Главный библиотекарь Виктория Викторовна Рябовалова познакомила участников литературного объединения «Родничок» с биографией поэтессы. Через прозвучавшие стихи и песни на слова Марины Ивановны, ведущие попытались донести переживания и размышления поэтессы, ее духовный мир, красоту русского языка и поэтического слова Марины Цветаевой.
Для участников встречи была оформлена книжная выставка «Вся моя жизнь – роман с собственной душой», на которой были представлены книги Марины Цветаевой, а также книги, о ее жизни и творчестве.
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