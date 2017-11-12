Поэтический час в Тяжине

Вор-верхолаз ограбил пенсионерку из Анжеро-Судженска Ноутбук вор-верхолаз сдал в ломбард, а телевизор оставил себе. Похищенное имущество сотрудники...

В Кузбассе девушка украла музыкальные колонки для романтики В Анжеро-Судженске 24-летняя девушка украла колонку и сабвуфер из дома знакомого.

В Кемерове загорелся павильон «Подорожника» В Рудничном районе Кемерова загорелся один из павильонов «Подорожника». Об этом написали...