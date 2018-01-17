Штрафы за самовольное подключение к электроэнергии

За декабрь энергетики составили 33 акта по бездоговорному энергопотреблению на сумму свыше 1 миллиона рублей.
Владелица коттеджа в селе Сидоренково Беловского района только в начале нового года сумела погасить долг за незаконное энергопотребление, оплатив акт на сумму более 200 тысяч рублей.
В течение нескольких месяцев «экономная» хозяйка отапливала свой дом мощным электрокотлом, а за потребленные киловатты платить «забывала». Энергетики отключили электроснабжение дома за неуплату и наказали женщину штрафом, который она увеличила еще больше, самовольно подключившись к сети.
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