Штрафы за самовольное подключение к электроэнергии

За декабрь энергетики составили 33 акта по бездоговорному энергопотреблению на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Владелица коттеджа в селе Сидоренково Беловского района только в начале нового года сумела погасить долг за незаконное энергопотребление, оплатив акт на сумму более 200 тысяч рублей.

В течение нескольких месяцев «экономная» хозяйка отапливала свой дом мощным электрокотлом, а за потребленные киловатты платить «забывала». Энергетики отключили электроснабжение дома за неуплату и наказали женщину штрафом, который она увеличила еще больше, самовольно подключившись к сети.

