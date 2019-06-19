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Покупка молока с рук является большим риском

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тывы и Кемеровской области обращает внимание населения, что покупка молока с рук является большим риском.

Нелегальные продавцы обходят все запреты, осуществляя реализацию своей продукции. Места, с которых проводится несанкционированная торговля, не проходят должной санитарной обработки, покрыты придорожной пылью. Уличные торговцы реализуют продукцию с нарушением температурного режима, в условиях полной антисанитарии, без ветеринарных сопроводительных документов и маркировочных ярлыков, из которых можно узнать информацию о производителе, дате выработке и сроках годности продукта.

Многие уверены, что в сыром молоке больше витаминов, оно полезнее и жирнее, чем его магазинный аналог.

Парное молоко безопасно за счет содержащихся в нем бактерицидных веществ, вырабатываемых молочной железой коровы. Однако бактерицидные свойства сохраняются всего в течение двух часов после удоя. Потом бактерии и микроорганизмы, попадающие в молоко из воздуха, с грязных рук или посуды, начинают активно расти и размножаться. В результате молоко может не только испортиться, но и стать причиной инфекционных заболеваний.

Одно из опасных для человека — это туберкулез. Он вполне может передаваться от зараженной коровы к потребителям молока, если продукт питания не прошел полноценную обработку и санитарный контроль. Не менее опасными инфекциями являются бруцеллез, ящур и туляремия. Так же очень опасен мастит. Это инфекционное воспаление вымени, приводящее к гнойному процессу. В результате молоко становится смесью, содержащей микроорганизмы, которые активно в нем размножаются и выделяют токсины. При этом нет изменений внешнего вида и вкуса продукта, а кипячение не разрушает яды.

Общество
kuzbassnews.ru
19/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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