Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тывы и Кемеровской области обращает внимание населения, что покупка молока с рук является большим риском.
Нелегальные продавцы обходят все запреты, осуществляя реализацию своей продукции. Места, с которых проводится несанкционированная торговля, не проходят должной санитарной обработки, покрыты придорожной пылью. Уличные торговцы реализуют продукцию с нарушением температурного режима, в условиях полной антисанитарии, без ветеринарных сопроводительных документов и маркировочных ярлыков, из которых можно узнать информацию о производителе, дате выработке и сроках годности продукта.
Многие уверены, что в сыром молоке больше витаминов, оно полезнее и жирнее, чем его магазинный аналог.
Парное молоко безопасно за счет содержащихся в нем бактерицидных веществ, вырабатываемых молочной железой коровы. Однако бактерицидные свойства сохраняются всего в течение двух часов после удоя. Потом бактерии и микроорганизмы, попадающие в молоко из воздуха, с грязных рук или посуды, начинают активно расти и размножаться. В результате молоко может не только испортиться, но и стать причиной инфекционных заболеваний.
Одно из опасных для человека — это туберкулез. Он вполне может передаваться от зараженной коровы к потребителям молока, если продукт питания не прошел полноценную обработку и санитарный контроль. Не менее опасными инфекциями являются бруцеллез, ящур и туляремия. Так же очень опасен мастит. Это инфекционное воспаление вымени, приводящее к гнойному процессу. В результате молоко становится смесью, содержащей микроорганизмы, которые активно в нем размножаются и выделяют токсины. При этом нет изменений внешнего вида и вкуса продукта, а кипячение не разрушает яды.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Отвечать на вопросы про "отморозков и бузотеров" (лексика предыдущего главы региона)...
|
На масштабном фестивале «Таёжная Гонка» состоится розыгрыш велосипеда. Предварительно планируется,...
|
Сегодня в рамках подготовки региона к отопительному сезону губернатор потребовал проверить...
|
Центральный районный суд Кемерова вынес приговор бывшему начальнику отдела контроля в сфере закупок...