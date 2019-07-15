Полицейские Кузбасса призывают жителей быть максимально внимательными к отдыхающим на водоемах детям

За сутки на территории области в водоемах погибли двое несовершеннолетних, которые отдыхали без сопровождения взрослых.

В Прокопьевском районе утонула 13-летняя школьница, а в Яйском районе – 16-летний подросток. Оба несчастных случая произошли в местах, не приспособленных для купания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты решения в соответствии с законодательством.



Кузбасские полицейские обращаются к жителям региона с просьбой проявлять должное внимание к своим детям, поскольку несчастные случаи на воде с несовершеннолетними происходят прежде всего из-за недостаточного родительского контроля или полного его отсутствия. Также во избежание несчастных случаев у воды сотрудники полиции рекомендуют следовать нескольким советам:



- не отпускайте детей на водоем без присмотра либо с лицами, находящимися в состоянии опьянения;



- ни на минуту не оставляйте их без внимания;



- организуйте купание только в специально отведенных для этого местах, исключите плавание в незнакомом месте, под мостами, у плотин;



- не разрешайте заплывать дальше рекомендованной глубины, обозначенной буйками и ограждениями;



- не позволяйте прыгать в воду с катеров, лодок, причалов.

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