Полицейские Кузбасса призывают жителей быть максимально внимательными к отдыхающим на водоемах детям
За сутки на территории области в водоемах погибли двое несовершеннолетних, которые отдыхали без сопровождения взрослых.
В Прокопьевском районе утонула 13-летняя школьница, а в Яйском районе – 16-летний подросток. Оба несчастных случая произошли в местах, не приспособленных для купания. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты решения в соответствии с законодательством.
Кузбасские полицейские обращаются к жителям региона с просьбой проявлять должное внимание к своим детям, поскольку несчастные случаи на воде с несовершеннолетними происходят прежде всего из-за недостаточного родительского контроля или полного его отсутствия. Также во избежание несчастных случаев у воды сотрудники полиции рекомендуют следовать нескольким советам:
- не отпускайте детей на водоем без присмотра либо с лицами, находящимися в состоянии опьянения;
- ни на минуту не оставляйте их без внимания;
- организуйте купание только в специально отведенных для этого местах, исключите плавание в незнакомом месте, под мостами, у плотин;
- не разрешайте заплывать дальше рекомендованной глубины, обозначенной буйками и ограждениями;
- не позволяйте прыгать в воду с катеров, лодок, причалов.
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