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Полицейские помогли междугороднему автобусу, сломавшемуся на трассе

Днем 6 января междугородний автобус, перевозящий 24-х пассажиров сломался на 243-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Причиной стал вышедший из строя двигатель.

К счастью, стоящий на обочине пассажирский автобус, обнаружил экипаж ГИБДД, патрулировавший участок трассы.

Полицейские организовали отправку пассажиров до пункта назначения попутными машинами. Для эвакуации автобуса был вызван тягач техпомощи. С помощью полицейских водитель прицепил автобус к буксиру и, поблагодарив стражей порядка за участие, отправился к месту ремонта.

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07/01/2019
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