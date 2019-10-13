Полицейские привлекли к ответственности водителя за езду по пешеходному тротуару

Кемеровчане пожаловались на ремонт проспекта Шахтёров в утреннее время Одна из жительниц Кемерова пожаловалась на то, что проспект Шахтёров ремонтируют в утренний час пик...

Спортсменка из Кузбасса впервые победила в чемпионате мира по боксу Спортсменку поздравил глава региона. В воскресенье, 13 октября, в Улан-Удэ состоялись финальные...

Соцсети: в Прокопьевске в такси с пассажирами въехал лихач Жесткое ДТП произошло в Прокопьевске. В такси, перевозившее пассажиров - женщину с ребенком,...