Полицейские привлекли к ответственности водителя за езду по пешеходному тротуару

Участник акции «Мобильный патруль» прислал на «Правоохранительный портал Кузбасса» фото нарушения Правил дорожного движения, совершенного водителем автомобиля «Тойота». В парке имени В. Волошиной Кемерово он ехал по пешеходной дорожке, не предназначенной для движения транспортных средств.
Сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Кемерово организовали проверку по данным сигналам и в результате установили нарушителя. В отношении него полицейские составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения». В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 2 000 рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
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