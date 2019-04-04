Полицейские просят помощи в установке личности подозреваемой в мошенничестве

Полицейские просят кузбассовцев помочь установить личность подозреваемой в совершении серии преступлений в отношении пенсионеров.

Весной 2017 года она похитила у пожилой жительницы Ленинска-Кузнецкого ювелирные украшения общей стоимостью около 60 000 рублей, а также паспорт на имя потерпевшей.

В августе 2018 года злоумышленница обманным путем проникла в жилище другой пенсионерки из Ленинска-Кузнецкого, пообещав ей надбавку к пенсии. Она представилась потерпевшей работницей «райсобеса» и предоставила удостоверение с данными другого человека, затем под предлогом обмена «старых» денег на «новые» похитила у пожилой женщины 100 000 рублей.

Кроме того, уже в апреле 2019 года она по аналогичной схеме похитила у пенсионерки, проживающей в поселке Новый Городок Беловского городского округа еще 100 000 рублей.

Дополнительная информация о подозреваемой: плотного телосложения; представляется работницей «райсобеса» по фамилии Усанина; при себе имеет похищенный паспорт, выданный на эту же фамилию; 23.08.2018 г. передвигалась из г. Ленинск-Кузнецкий до г. Белово в междугороднем автобусе, следующем по маршруту «Новосибирск - Междуреченск».

Граждан, владеющих информацией о личности разыскиваемой либо видевших ее после 02.04.2019 г., сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-52-50-29, 8-(3842)-359904, 8-923-610-0311, 8-913-129-8667. Анонимность гарантируется!

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области