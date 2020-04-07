Полицейские в Кемерово устанавливают владельцев предположительно похищенных велосипедов

Главное управление МВД России по Кемеровской области публикует пятую часть фотографий имущества, найденного в гаражном боксе в Кемерово.



Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области продолжают проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие имущественных преступлений. В результате отработки точек скупки и сбыта краденого, а также мест его возможного хранения оперативники обнаружили в Кемерове гараж, в котором находилось большое количество имущества без документов. 48 взрослых и 8 детских велосипедов, 23 самоката и 8 автомобильных колес – все это, по версии оперативников, могло быть похищено у кузбассовцев за последние несколько лет.



Кузбасские полицейские на своем портале публикуют пятую часть фотографий и просят граждан внимательно посмотреть снимки. Если вы узнали на них похищенное у вас имущество, сообщите об этом по телефону: 8-(3842)-32-72-29.