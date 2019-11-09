Полицейский, погибший при выполнении служебных обязанностей, удостоен ордена Мужества

Полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Новокузнецку старшина полиции Александр Дворников погиб 1 июля 2019 года, находясь в служебной командировке, погиб во время нападения преступника на контрольно-заградительный пост № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. Указом Президента Российской Федерации старшина Дворников посмертно награжден орденом Мужества.

Высокую награду его матери Светлане Дворниковой передал Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. Накануне в Москве, в День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, глава МВД России встретился с вдовами, матерями и отцами погибших сотрудников. Министр передал государственные награды родственникам героев. Среди 32 участников приема была новокузнечанка Светлана Дворникова.