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Полицейского будут судить за незаконное хранение боеприпасов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего оперативного дежурного одного из отделов полиции Ленинска-Кузнецкого, обвиняемого в незаконном хранение огнестрельного оружия.

По версии следствия, летом 2016 года страж порядка обнаружил в заброшенном гараже на территории Белово тайник, в котором нашел два автомата и около одной тысячи патронов. В нарушение установленного законом порядка он не сдал оружие и боеприпасы, а перевез находку в свой гараж.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ незаконные манипуляции с оружием были обнаружены, боеприпасы и автоматы - изъяты.

Баллистическая экспертиза подтвердила, что они являются боевыми и пригодны для стрельбы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.

В рамках служебной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел. 

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kuzbassnews.ru
21/09/2018
Происшествия
Топ
Белово
Ленинск-Кузнецкий
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